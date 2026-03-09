الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الغارات الإسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
2026-03-09 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الغارات الإسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
الإسرائيلية
مستمرة
الضاحية
الجنوبية
لبيروت
التالي
بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء
الإليزيه: ماكرون طالب نتنياهو بالامتناع عن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:37
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
خبر عاجل
10:37
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
0
خبر عاجل
10:33
الرئيس عون: ندعو لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية وفريق مسلّح خارج عن الدولة سبّب الحالة التي نعيشها في لبنان الآن
خبر عاجل
10:33
الرئيس عون: ندعو لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية وفريق مسلّح خارج عن الدولة سبّب الحالة التي نعيشها في لبنان الآن
0
أخبار لبنان
10:18
عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر
أخبار لبنان
10:18
عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر
0
أخبار لبنان
10:14
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
أخبار لبنان
10:14
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:37
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
خبر عاجل
10:37
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
0
خبر عاجل
10:33
الرئيس عون: ندعو لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية وفريق مسلّح خارج عن الدولة سبّب الحالة التي نعيشها في لبنان الآن
خبر عاجل
10:33
الرئيس عون: ندعو لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية وفريق مسلّح خارج عن الدولة سبّب الحالة التي نعيشها في لبنان الآن
0
خبر عاجل
10:12
معلومات للـLBCI: وزير العدل احال المستشار المدني في المحكمة العسكريّة عباس جحا الى التفتيش القضائي وذلك للتحقق من تعرّضه الى ضغوط ادت الى مصادقته على الحكم الصادر بحق عناصر حزب الله الثلاثة وذلك بعد ورود شكاوى حول هذا الموضوع
خبر عاجل
10:12
معلومات للـLBCI: وزير العدل احال المستشار المدني في المحكمة العسكريّة عباس جحا الى التفتيش القضائي وذلك للتحقق من تعرّضه الى ضغوط ادت الى مصادقته على الحكم الصادر بحق عناصر حزب الله الثلاثة وذلك بعد ورود شكاوى حول هذا الموضوع
0
خبر عاجل
09:07
ماكرون من قبرص: يجب خفض التصعيد في لبنان كي يتمكن الجيش اللبناني من العمل
خبر عاجل
09:07
ماكرون من قبرص: يجب خفض التصعيد في لبنان كي يتمكن الجيش اللبناني من العمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
10:14
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
أخبار لبنان
10:14
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
0
آخر الأخبار
09:11
الخارجية الأميركية تصنف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 16 أذار
آخر الأخبار
09:11
الخارجية الأميركية تصنف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 16 أذار
0
خبر عاجل
2026-03-06
أ. ف. ب: حزب الله يحذر سكان شمال اسرائيل بالإخلاء لمسافة 5 كيلومترات من الحدود
خبر عاجل
2026-03-06
أ. ف. ب: حزب الله يحذر سكان شمال اسرائيل بالإخلاء لمسافة 5 كيلومترات من الحدود
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
0
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
0
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
0
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
0
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
0
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
0
أمن وقضاء
07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
أمن وقضاء
07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
3
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
4
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
5
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
6
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
7
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More