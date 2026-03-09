الأخبار
ماكرون من قبرص: يجب خفض التصعيد في لبنان كي يتمكن الجيش اللبناني من العمل

خبر عاجل
2026-03-09 | 09:07
مشاهدات عالية
0min
ماكرون من قبرص: يجب خفض التصعيد في لبنان كي يتمكن الجيش اللبناني من العمل

خبر عاجل

قبرص:

التصعيد

لبنان

يتمكن

الجيش

اللبناني

العمل

