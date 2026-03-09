مصدر مطّلع لموقع أكسيوس: "لا يوجد اهتمام لدى إدارة ترامب بالتعامل مع لبنان"

التالي

معلومات الـLBCI: القادة الأربعة في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس وصلوا إلى فندق رامادا في الروشة قبل خمسة أيام من استهدافهم وعملوا على تعطيل كاميرات المراقبة