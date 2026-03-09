معلومات الـLBCI: حجز الغرف في فندق رامادا تم عبر شركة سياحية لبنانية باستخدام هويات أشخاص لبنانيين

التالي

أكسيوس عن مصادر: قائد الجيش اللبناني قاوم ضغط الحكومة ورفض نشر القوات ضد حزب الله بينما تستمر الاشتباكات الفعلية وموقفه زاد التوتر مع رئيس الحكومة وجلب ضغطا من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن على الرئيس عون لإقالته