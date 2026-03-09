معلومات الـLBCI: الأشخاص الذين حُجزت الغرف بأسمائهم حضروا إلى الفندق لإجراء عملية الـCheck-in ثم سلّموا المفاتيح لأشخاص آخرين

معلومات الـLBCI: نحو 15 غرفة حُجزت في فندق رامادا في الفترة نفسها التي كان يقيم فيها القادة الأربعة وبقيت فارغة بهدف إستخدامها للتمويه

معلومات الـLBCI: نحو 15 غرفة حُجزت في فندق رامادا في الفترة نفسها التي كان يقيم فيها القادة الأربعة وبقيت فارغة بهدف إستخدامها للتمويه

أكسيوس عن مصادر: قائد الجيش اللبناني قاوم ضغط الحكومة ورفض نشر القوات ضد حزب الله بينما تستمر الاشتباكات الفعلية وموقفه زاد التوتر مع رئيس الحكومة وجلب ضغطا من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن على الرئيس عون لإقالته