معلومات الـLBCI: نحو 20 غرفة حُجزت في أحد فنادق بيروت في إطار التحركات نفسها المرتبطة بوجود إيرانيين في الفنادق والحجز اُلغي بعد حادثة رامادا

أكسيوس عن مصادر: كان رد المبعوث باراك صريحا "كفوا عن الكلام الفارغ" بشأن نزع سلاح حزب الله وإلا فلا مجال للنقاش

أكسيوس عن مصادر: كان رد المبعوث باراك صريحا "كفوا عن الكلام الفارغ" بشأن نزع سلاح حزب الله وإلا فلا مجال للنقاش

معلومات الـLBCI: نحو 15 غرفة حُجزت في فندق رامادا في الفترة نفسها التي كان يقيم فيها القادة الأربعة وبقيت فارغة بهدف إستخدامها للتمويه