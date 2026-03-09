نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI: نواجه مخابرات دولية وأحزابًا منظمة وما حدث في الفنادق يبين أنّ هناك إخفاقات إمنية داخل الفنادق

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI: تداولنا أفكارًا لحماية أمن الفنادق من بينها منح بطاقة لكل نازل تتضمن صورته وغيرها من الإجراءات

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI: تداولنا أفكارًا لحماية أمن الفنادق من بينها منح بطاقة لكل نازل تتضمن صورته وغيرها من الإجراءات

معلومات الـLBCI: صاحب فندق كومفورت أكّد أنّ الغرفة المستهدفة لم يكن فيها إيرانيون ومصادر أمنية تُرجّح أنّ الحجز كان من قبل لبناني لصالح إيرانيين غادروا الفندق لحظة الغارة