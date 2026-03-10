ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

#عاجل ‼️إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان الاحياء:

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان الاحياء:حارة حريكالغبيريالليلكيالحدثبرج البراجنةتحويطات الغديرالشياحوقال: "انشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "حرصاً على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم والابتعاد فوراً حتى اشعار آخر!"وأكد أم "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياته للخطر".