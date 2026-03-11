أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنة



وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنةوقال: "متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية".وأضاف: "سيعمل جيش الدفاع خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع الواقع جنوب طريق دمشق السريع والمحدد بالخريطة".وشدد أنه "حرصًا على سلامتكم عليكم الخروج فورًا والانتقال شرقًا على طريق دمشق السريع".وأوضح أن "جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته وحياة افراد عائلته للخطر".