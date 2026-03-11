أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنة
🔸متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية.
🔸سيعمل جيش الدفاع خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع… pic.twitter.com/ZVdRRzhSjO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنة
🔸متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية.
🔸سيعمل جيش الدفاع خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع… pic.twitter.com/ZVdRRzhSjO