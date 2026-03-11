وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا: وصول اول طائرة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وتتضمن مساعدات للاطفال وأدوية وسيتم توزيعها لـ400 ألف نازح

سيزار أبي خليل للـLBCI: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لأن مصادرة الوكالة الشعبية تشكّل خرقاً للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014 وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها إذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين

وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا: شرحنا للرئيس عون الخطة التي نعمل عليها وهناك قرابة 780 ألف نازح اليوم و120 ألف نازح في مراكز الايواء والضغط الاكبر على بيروت وجبل لبنان