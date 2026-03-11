رويترز: دوي انفجار هائل في دبي

الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا منها 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا و16 تابعة لنا

الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا منها 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا و16 تابعة لنا

بابا الفاتيكان يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة