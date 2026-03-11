وزيرة التربية: هناك عدد كبير من التلامذة يتابعون برامج تعليمية أجنبية ترتبط بمواعيد امتحانات دولية لا يمكننا تعديلها محلياً علماً أن الفترة المتبقية من السنة الدراسية لا تتجاوز 40 يوماً فعلياً من التعلم

كرامي: سنولي عناية خاصة للتلامذة في مراكز الإيواء من أجل ضمان استمرار ارتباطهم بالتعليم خلال هذه المرحلة

وزيرة التربية: في هذه الظروف الاستثنائية كان لا بد من اتخاذ قرار لضمان استمرارية التعليم قدر الإمكان مع الحفاظ على سلامة التلاميذ والأساتذة