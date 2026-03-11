تطويق محيط البيت الأبيض بعد اقتحام حافلة صغيرة حواجز أمنية

التالي

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: نرحّب بمبادرة الرئيس جوزاف عون لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وندعو "حزب الله" إلى وقف هجماته على إسرائيل وتسليم سلاحه للحكومة