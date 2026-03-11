مندوب فرنسا في الأمم المتحدة: نحن الدول المساهمة في اليونيفيل ودول أخرى نعرب عن قلقنا من تصاعد الاعتداءات في لبنان

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: نحن مستعدون لإجراء حوار مع الحكومة اللبنانية لكن عليها وضع حد لـ"حزب الله"

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: نرحّب بمبادرة الرئيس جوزاف عون لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وندعو "حزب الله" إلى وقف هجماته على إسرائيل وتسليم سلاحه للحكومة