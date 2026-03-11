وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: على المجتمع الدوليّ تعزيز دعمه للجيش اللبنانيّ لضمان حصوله على الموارد التي يحتاجها والأمين العام يتواصل مع الأطراف المعنية ضمنها زيارة اسرائيل هذا الاسبوع لتخفيض الازمة

