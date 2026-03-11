الوكالة الوطنية: بلدة الناقورة ومنطقة حامول تتعرضان لقصف مدفعي معاد وقوات اليونيفيل تطلق صفارات الإنذار

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 100 صاروخ في الموجة الأخيرة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 100 صاروخ في الموجة الأخيرة

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول: الاتجاه هو توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير