غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

طيران الشرق الأوسط: الرحلات تسير بشكل طبيعي ولم يتم إلغاء أي رحلة من جدولنا المعلن