أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله.



وقال عبر "إكس": "أغار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق هذا الأسبوع (الثلاثاء) وقضى على المدعو أبو ذر محمدي وهو قائد في الحرس الثوري الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله في بيروت. وكان محمدي يشكل عنصرًا مركزيًا في التنسيق العسكري بين حزب الله والنظام الإيراني حيث عمل كحلقة وصل ووسيط بين حزب الله ومسؤولين إيرانيين كبار. كما كان عنصرًا أساسيًا في بناء القوة العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ وعمل على إعادة إعمارها بعد عملية سهام الشمال. كما كان يعتبر مصدر معرفة ذو تأثير عالي فيما يتعلق بالوسائل القتالية الاستراتيجية التابعة لحزب الله".



وأضاف: "في إطار منصبه أشرف على عمليات التخطيط والتنفيذ في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدم الاستشارة ووجّه تخطيط عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل خلال عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد".