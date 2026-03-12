الأخبار
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية في معالوت ترشيحا

خبر عاجل
2026-03-12 | 10:30
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية في معالوت ترشيحا
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية في معالوت ترشيحا

خبر عاجل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
