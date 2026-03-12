غارة ثالثة على المبنى المهدّد في الباشورة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت