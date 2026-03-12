الأخبار
غارة ثالثة على المبنى المهدّد في الباشورة
خبر عاجل
2026-03-12 | 11:37
مشاهدات عالية
غارة ثالثة على المبنى المهدّد في الباشورة
خبر عاجل
ثالثة
المبنى
المهدّد
الباشورة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
خبر عاجل
14:15
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان
خبر عاجل
14:15
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان
خبر عاجل
12:59
غارة تستهدف المبنى المهدد في زقاق البلاط
خبر عاجل
12:59
غارة تستهدف المبنى المهدد في زقاق البلاط
خبر عاجل
12:51
الحرس الثوري: أطلقنا موجتين من الصواريخ والمسيرات على الأسطول الخامس الأميركي بميناء سلمان في البحرين ليلة أمس
خبر عاجل
12:51
الحرس الثوري: أطلقنا موجتين من الصواريخ والمسيرات على الأسطول الخامس الأميركي بميناء سلمان في البحرين ليلة أمس
خبر عاجل
12:39
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يزداد بسرعة ونحثّ العائلات على التوجّه إلى الشمال ولا يزال هناك 37 مركزاً جاهزاً لاستقبال النازحين كما فتحنا 18 مركزاً جديداً
خبر عاجل
12:39
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يزداد بسرعة ونحثّ العائلات على التوجّه إلى الشمال ولا يزال هناك 37 مركزاً جاهزاً لاستقبال النازحين كما فتحنا 18 مركزاً جديداً
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
آخر الأخبار
13:47
مودي لرئيس إيران: سلامة وأمن المواطنين الهنود وضرورة ضمان حرية مرور البضائع والطاقة تبقى على رأس الأولويات
آخر الأخبار
13:47
مودي لرئيس إيران: سلامة وأمن المواطنين الهنود وضرورة ضمان حرية مرور البضائع والطاقة تبقى على رأس الأولويات
آخر الأخبار
14:01
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدفت تفاحتا
آخر الأخبار
14:01
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدفت تفاحتا
أخبار لبنان
13:55
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600
أخبار لبنان
13:55
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:20
إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول
تقارير نشرة الاخبار
14:20
إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول
مقدمة نشرة الاخبار
13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
أخبار لبنان
12:47
سلام: هي حرب لم نردها... ونعمل على مدار الساعة من أجل وقفها
أخبار لبنان
12:47
سلام: هي حرب لم نردها... ونعمل على مدار الساعة من أجل وقفها
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
