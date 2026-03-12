حزب الله يعلن استهداف تجمعًا لجنود إسرائيليين بالصواريخ في بلدة مركبا

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على 350 من قيادات وعناصر حزب الله

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على 350 من قيادات وعناصر حزب الله

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان