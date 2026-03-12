المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان صدق على استمرار خطة ضرب حزب الله

غارتان على الضاحية الجنوبية من دون انذار

نتنياهو: قضينا على خامنئي وابنه لا يستطيع أن يظهر علنًا ونقف إلى جانب الشعب الإيراني وأقول لهم إن حريتهم تعتمد عليهم وهي بأيديهم