غارة اسرائيلية على حاريص

وزارة الصحة: 6 شهداء في غارتين إسرائيليتين على عين إبل وباريش جنوب لبنان

وزارة الصحة: 9 شهداء بينهم 5 أطفال و7 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة أركي – قضاء صيدا