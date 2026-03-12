الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة إضافية من الغارات على مقار وبنى تحتية لحزب الله في بيروت وجنوب لبنان

القيادة المركزية الأميركية: فقدان طائرة تزويد بالوقود وعمليات البحث جارية

القيادة المركزية الأميركية: فقدان طائرة تزويد بالوقود وعمليات البحث جارية

وزارة الصحة: شهيدان في الغارة الإسرائيلية على كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بمنطقة الحدث