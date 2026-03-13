الجيش الإسرائيلي: أغرنا على جسر الزرارية على نهر الليطاني الذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على جسر الزرارية على نهر الليطاني الذي استُخدم كممر مركزي لعناصر حزب الله الإرهابي.





