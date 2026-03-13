مكتب فضل الله: الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه أنّ "يوم الجمعة الواقع فيه 20 اذار هو اول أيام عيد الفطر السعيد، بحسب المبنى الفقهي لسماحته الذي يعتمد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".