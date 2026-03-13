إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إنذار عاجل إلى سكان العباسية ـ صور.

وقال: ”سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله“.

وحث أدرعي سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: ”أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وأكد أن ”البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر“.