اكسيوس: تخطّط إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في لبنان بشكل كبير، بهدف السيطرة على كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله

اكسيوس: تدعم إدارة ترامب عملية إسرائيلية واسعة لنزع سلاح حزب الله، لكنها في الوقت نفسه تضغط للحد من الأضرار التي قد تلحق بالدولة اللبنانية، كما تدفع نحو إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق لما بعد الحرب