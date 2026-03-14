مصدر رسمي لبناني للجزيرة: مشاورات بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان لتشكيل وفد تفاوضي مع إسرائيل

مصدر رسمي لبناني للجزيرة: الوفد سيشكل على مستوى السفراء استعدادا لأي مفاوضات محتملة مع إسرائيل والمكان المحتمل للتفاوض هو قبرص مع انفتاح لبناني على أي عاصمة أوروبية كما أن أوروبا ترحب بالمقترح اللبناني وبيروت تنتظر رد واشنطن