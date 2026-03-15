إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان 7 مناطق في الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء:

حارة حريك

الغبيري

الليلكي

الحدث

برج البراجنة

تحويطات الغدير

الشياح



وكتب على منصة "اكس": جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر.

جيش الدفاع لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية.

أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا.