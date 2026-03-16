مصدر عسكري في حزب الله للجزيرة: العملية العسكرية الإسرائيلية في الخيام تمهد لتوغل بري باتجاه الليطاني وبلدة الخيام تشهد عمليات كر وفر ونحن ننفّذ مناورة عسكرية فيها وقد أعدّينا العدّة للمواجهة وننتظر قوات العدو بعزيمة وصبر

مصدر عسكري في حزب الله للجزيرة: منظومة القيادة والسيطرة للمقاومة تعمل بكفاءة عالية في إدارة المواجهة العسكرية والعدو يستخدم الجولان المحتل ومستوطنات إصبع الجليل كعمق لوجستي لقواته المتوغلة

الحرس الثوري الإيراني يعلن عزمه استهداف الصناعات الأميركية في المنطقة خلال الساعات المقبلة ويطلب من السكان إخلاء المناطق المجاورة