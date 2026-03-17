تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني



وقال ادرعي عبر "إكس": "إن نشاطات حزب الله تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم".



وأضاف: "الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني



ولفت الى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".



وقال: "لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني. البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".



وأضاف: "انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".