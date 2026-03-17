رئيس الأركان الإسرائيلي: استهدفنا في إيران عناصر خارجية مرتبطة بالساحة الفلسطينية

الجيش: إصابة ٥ عسكريين بجروح مختلفة اثنان منهم في حالة خطرة في منطقة قعقعية الجسر - النبطية نتيجة غارة إسرائيلية معادية أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة