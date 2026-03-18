الدفاع المدني: إصابة ١١ عنصرًا جراء غارة إسرائيلية قرب مركز النبطية الإقليمي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه "قرابة الساعة الثامنة من مساء يوم ١٧-٣-٢٠٢٦، أُصيب أحد عشر عنصراً من عناصر الدفاع المدني من عديد مركز النبطية الإقليمي بجروحٍ متفاوتة، نتيجة غارة جوية شنّها العدو الإسرائيلي واستهدفت مبنى يقع على بُعد نحو عشرين متراً من مركز النبطية الإقليمي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني.



وأشارت إلى أن "شدة الانفجار أسفرت عن إصابات مباشرة لأحد عشر عنصراً أثناء وجودهم في المركز، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج اللازم، حيث وُصفت إصاباتهم بالمتفرقة. كما تسبّبت الغارة بأضرار جسيمة في المركز والآليات."



وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني "استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة، ومواصلة أداء مهامها في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".