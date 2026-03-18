الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهرانيوقال: "إن نشاطات حزب الله تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني".وأكد أدرعي أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.وأوضح "لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني. البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".ونبه: "أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".