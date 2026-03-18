أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر

وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.



وقال: "نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر الجيش الإسرائيلي إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله".



وأضاف: "بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش الإسرائيلي مهاجمة معابر على نهر الليطاني وذلك بدءا من ساعات ظهر اليوم. حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرك جنوبًا الذي قد يعرض حياتكم للخطر".