أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات.



وقال عبر "إكس": "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم الجيش الإسرائيلي محطات وقود تابعة لشركة "الأمانة" في جنوب لبنان الخاضعة لسيطرة حزب الله في أنحاء لبنان وتعتبر بنية اقتصادية مهمة لصالحه. تدرّ محطات الوقود التي تم استهدافها أرباحًا بملايين الدولارات لصالح حزب الله حيث يستخدم حزب الله حسابات المحطات في جمعية القرض الحسن لتمويل أنشطته".



وأضاف: "يوجّه استهداف محطات الوقود ضربة كبيرة للبنى العسكرية التابعة لحزب الله في لبنان ولقدرات عناصره على تخطيط مخططات. كما تأتي الغارات ضمن الجهود الهادفة إلى ضرب التموضع الاقتصادي لحزب الله في قلب السكان المدنيين. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".