أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مسلحين من وحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان.



وقال عبر "إكس": "خلال نشاط لقوات لواء غفعاتي بجنوب لبنان لكشف وسائل قتالية رصدت القوات عددًا من المسلحين التابعين لوحدة قوة الرضوان في حزب الله خططوا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات. كذلك أقام المسلحون مربضًا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات الشمال".



وأضاف: "بعد وقت قصير من رصدهم قامت القوات بالقبض على المسلحين بعد استسلامهم حيث عثرت بحوزتهم على أسلحة ووسائل قتالية كثيرة. خلال الليلة الماضية دمرت القوات المبنى الذي عمل منه المسلحون. وقد استسلم المسلحون بعد أن رصدوا نشاطًا واسعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة لتدمير بنى تحتية"..



وتابع: "يتبين من التحقيق الأولي الذي أجراه محققو الوحدة 504 أن العناصر وصلوا من منطقة البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد وذلك خلافًا لادعاءات الجيش اللبناني بشأن فرض سيطرة عملياتية جنوب الليطاني. وتثبت هذه الحادثة مرة أخرى أن الجيش اللبناني أخفق في منع انتقال "المخربين" والوسائل القتالية إلى منطقة جنوب الليطاني. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".