الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

خبر عاجل
2026-03-23 | 14:28
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مسلحين من وحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان.

وقال عبر "إكس": "خلال نشاط لقوات لواء غفعاتي بجنوب لبنان لكشف وسائل قتالية رصدت القوات عددًا من المسلحين التابعين لوحدة قوة الرضوان في حزب الله خططوا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات. كذلك أقام المسلحون مربضًا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات الشمال".

وأضاف: "بعد وقت قصير من رصدهم قامت القوات بالقبض على المسلحين بعد استسلامهم حيث عثرت بحوزتهم على أسلحة ووسائل قتالية كثيرة. خلال الليلة الماضية دمرت القوات المبنى الذي عمل منه المسلحون. وقد استسلم المسلحون بعد أن رصدوا نشاطًا واسعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة لتدمير بنى تحتية"..

وتابع: "يتبين من التحقيق الأولي الذي أجراه محققو الوحدة 504 أن العناصر وصلوا من منطقة البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد وذلك خلافًا لادعاءات الجيش اللبناني بشأن فرض سيطرة عملياتية جنوب الليطاني. وتثبت هذه الحادثة مرة أخرى أن الجيش اللبناني أخفق في منع انتقال "المخربين" والوسائل القتالية إلى منطقة جنوب الليطاني. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".
 
 

LBCI
خبر عاجل
06:12

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقيم منطقة عازلة في جنوب لبنان على شاكلة ما نفذناه في رفح وبيت حانون

LBCI
خبر عاجل
06:10

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا معبرًا مركزيًا إضافيًا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله

LBCI
خبر عاجل
05:43

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيسيطر على الجسور المتبقية و"المنطقة الأمنية" حتى نهر الليطاني في لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:41

الحجار: اتصالات الإخلاء التي يتلقاها لبنانيون تواكبها الأجهزة الأمنية وهي تكون في معظم الأحيان غير معروفة المصدر والبلد يتعرّض لهجمة وقد يكون ما يحصل أحد أساليب الضغط النفسي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

الخارجية الأميركية: سفارة واشنطن في مسقط ترفع توجيهات البقاء في المكان لكامل أراضي سلطنة عمان

LBCI
أخبار لبنان
03:14

كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-13

ليندسي غراهام: الكابوس الطويل الذي يعيشه الشعب الإيرانيّ سينتهي قريبًا

LBCI
آخر الأخبار
04:54

رويترز عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران

LBCI
أمن وقضاء
04:10

استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:03

ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..

LBCI
أمن وقضاء
03:16

للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
03:14

كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة

LBCI
أمن وقضاء
02:30

غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور

LBCI
أمن وقضاء
02:26

غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:20

استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:09

خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:28

أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

