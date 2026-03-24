مختار كفردبيان للـLBCI: لم تُسجَّل أي إصابات جراء الشظايا أو القنابل العنقودية الناتجة عن الصاروخ الاعتراضي التي سقطت على منازل غير مأهولة تعود لأبناء المنطقة

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت