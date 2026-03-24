الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ اُطلق من إيران في بيروت

أعلنت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية سقوط صاروخ اُطلق من إيران في بيروت.



وقالت عبر "إكس": "بعد الفحص، وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي، وبالتوازي مع عمليات الإطلاق التي نُفذت باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم، سقط صاروخ باليستي أطلقه نظام الإرهاب الإيراني في بيروت".