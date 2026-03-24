الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة" بمعزل عن أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.



وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين خلال مؤتمر صحافي متلفز، ردا على سؤال حول الجهود المبذولة لإطلاق عملية دبلوماسية قد تنهي الحرب "في ما يتعلق بهذا الاتفاق أو ذاك، فإننا نعمل حاليا وفقا لخطة ثابتة".



وأضاف "نحن نتحرك، وسنواصل التحرك... لتعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية. نحن نشن ضربات في كل من إيران ولبنان".