أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية، وخاصة في الأحياء:
حارة حريك
الغبيري
الليلكي
الحدث
برج البراجنة
تحويطة الغدير
الشياح
وأوضح أن الجيش الاسرائيلي ”يواصل العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة“.
وأكد أن الجيش الاسرائيلي ”لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا“.
#عاجل‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
🔸الشياح
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة.
⭕️جيش الدفاع… pic.twitter.com/pXYifBHqPq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026
