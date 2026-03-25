مصدر إيراني كبير لرويترز: باكستان سلمت طهران مقترحا أميركيا وما زال مكان إجراء المحادثات قيد المناقشة

الإذاعة الإسرائيلية: حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا خلال ساعتين على شمال إسرائيل اليوم

الجيش الاسرائيلي: سبب إخلاء مدينة صور هو قيام الحزب باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية لإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من بين الأحياء السكنية