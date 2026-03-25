أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

خبر عاجل
2026-03-25 | 09:42
مشاهدات عالية
0min
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: 

مقام النبي قاسم معسكر القسامية 
البرغلية 
برج رحال 
ضهر العامود 
شبريحا

وأوضح أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المناطق". 

واكد أن الجيش الاسرائيلي "لا ينوي المساس بكم".

وقال: "حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

LBCI التالي
مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: ردنا الأوليّ على المقترح الأميركيّ "غير إيجابيّ" لكن لا نزال ندرسه
الشيخ قاسم: نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا وتوقيت الرد على العدوان الإسرائيليّ اختارته المقاومة
LBCI السابق

LBCI
خبر عاجل
2026-03-17

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-24

أدرعي يحذر سكان 9 مناطق جنوبية: عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-23

أدرعي: سنهاجم جسر الدلافة وندعو للانتقال إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-22

أدرعي: سنهاجم جسر القاسمية - جسر الأوتوستراد الساحلي وندعو المدنيين إلى التوجه شمال نهر الزهراني

LBCI
خبر عاجل
14:12

البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا

LBCI
خبر عاجل
14:10

معلومات أوّلية: غارة اسرائيلية على احد الشاليهات في محيط نهر الحاصباني في حاصبيا

LBCI
خبر عاجل
12:57

نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو أمر بتدمير أكبر قدر من صناعة الأسلحة الإيرانية خلال 48 ساعة

LBCI
خبر عاجل
12:16

نتنياهو: مصممون على فعل كل شيء لتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-24

كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة

LBCI
آخر الأخبار
13:56

رئيس البرلمان الإيراني في منشور على إكس: تقارير استخباراتية تشير إلى أن "أعداء" طهران يستعدون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

وزير الدفاع جال في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري والتقى أمير قطر ومسؤولين

LBCI
منوعات
2026-02-18

في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

