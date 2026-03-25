أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية:مقام النبي قاسم معسكر القساميةالبرغليةبرج رحالضهر العامودشبريحاوأوضح أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المناطق".واكد أن الجيش الاسرائيلي "لا ينوي المساس بكم".وقال: "حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".