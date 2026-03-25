الداخلية الكويتية: إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين وشخص غير كويتي أقروا بالتخابر والإنضمام إلى "حزب الله"
2026-03-25 | 15:13
أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية.
وثبت ارتباطهم بحزب الله، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام.
وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى حزب الله، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء.
وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا
أخبار دولية
2026-03-18
أخبار دولية
2026-03-18
الكويت: إحباط مخطط إرهابي لضرب منشآت حيوية وضبط 10 متورطين من حزب الله
2026-03-18
خبر عاجل
2026-03-18
وزارة الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة
2026-03-19
خبر عاجل
2026-03-19
الإمارات: تفكيك "شبكة إرهابية" ممولة وموجهة من جانب حزب الله اللبنانيّ وإيران
2026-03-18
خبر عاجل
2026-03-18
وزارة الداخلية الكويتية: ضبط 10 مواطنين من جماعة «حزب الله» قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة
14:12
خبر عاجل
14:12
البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا
14:10
خبر عاجل
14:10
معلومات أوّلية: غارة اسرائيلية على احد الشاليهات في محيط نهر الحاصباني في حاصبيا
12:57
خبر عاجل
12:57
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو أمر بتدمير أكبر قدر من صناعة الأسلحة الإيرانية خلال 48 ساعة
12:16
خبر عاجل
12:16
نتنياهو: مصممون على فعل كل شيء لتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري
آخر الأخبار
17:02
آخر الأخبار
17:02
سي بي إس عن رئيس مجلس النواب الأميركي: عملية الغضب الملحمي أوشكت على الانتهاء
17:02
آخر الأخبار
17:02
سي بي إس عن رئيس مجلس النواب الأميركي: العملية حققت أهدافها لكن تسوية الوصول إلى مضيق هرمز تتطلب مساعدة شركاء
17:35
آخر الأخبار
17:35
وسائل إعلام إيرانية: مطار لامرد الدولي بمحافظة فارس تعرض لهجوم أميركي إسرائيلي دون وقوع خسائر بشرية
17:52
آخر الأخبار
17:52
وول ستريت جورنال عن قائد القيادة المركزية: نحو 92% من أكبر سفن البحرية الإيرانية غرقت نتيجة ضرباتنا
14:38
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
14:34
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
14:32
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
14:31
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
14:30
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
14:25
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
14:24
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
11:45
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
03:32
حال الطقس
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
09:42
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
13:50
فنّ
13:50
هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات
08:31
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
16:20
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
02:42
أمن وقضاء
02:42
أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية
10:16
أخبار دولية
10:16
إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها
