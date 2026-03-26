أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهرانيوقال أدرعي عبر موقع "إكس": "إن نشاطات حزب الله تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني".وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".ولفت الى انه "لضمان سلامتهم يدعوهم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني".وقال: "البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".وأضاف: "انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".