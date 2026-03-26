أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني 

وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "إن نشاطات حزب الله تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم". 

وأضاف: "الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

ولفت الى انه "لضمان سلامتهم يدعوهم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني".

وقال: "البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

وأضاف: "انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".

وزير المهجرين كمال شحادة قبيل جلسة مجلس الوزراء: لا تراجع وقرار طرد السفير الايراني اتخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: استهدفنا قائد بحرية الحرس الثوري علي رضا تنكسيري المسؤول عن إغلاق هرمز
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-12

أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-24

أدرعي يحذر سكان 9 مناطق جنوبية: عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
خبر عاجل
2026-03-10

أدرعي لسكان جنوب نهر الليطاني: نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-20

انذار اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
خبر عاجل
13:44

غارتان على وادي العيون عند اطراف بيت ليف ورشاف وقذائف استهدفت بلدة حانين

LBCI
خبر عاجل
13:24

"إدارة مخاطر الكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء: 136262 نازحا في مراكز الإيواء و1116 شهيدا و3229 جريحا

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش الإسرائيلي: تم استهداف أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله في بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:16

الجيش الإسرائيلي: نواصل قصف البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

LBCI
آخر الأخبار
11:49

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى والقدس

LBCI
أخبار دولية
10:23

كالاس تتهم موسكو بتزويد طهران معلومات استخبارية "لقتل أميركيين"

LBCI
آخر الأخبار
11:57

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار بقاعدة سلاح الجو جنوب تل أبيب إثر رصد صواريخ من إيران

LBCI
خبر عاجل
10:28

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في القطاعين الشرقي والأوسط للحدود مع لبنان بعد تسلل مسيرة

LBCI
أخبار لبنان
09:53

مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

LBCI
أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:05

مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء

LBCI
أخبار لبنان
09:00

جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...

LBCI
أخبار لبنان
08:07

وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد

LBCI
أخبار دولية
07:07

ترامب: يتوسلون لنا لإبرام اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
04:27

مختار بلدة دبل الجنوبية للـLBCI: نريد الحفاظ على بلدتنا سلميًا ولا يمكن لأحد الخروج منها أو الدخول إليها والإسرائيليون موجودون على أطراف البلدة

LBCI
أخبار لبنان
05:37

معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو

LBCI
حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
منوعات
11:45

الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة

LBCI
أمن وقضاء
09:22

أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:00

"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

LBCI
خبر عاجل
08:36

