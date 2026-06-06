بالفيديو - هبوط طائرة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني في مطار رينيه معوض - القليعات

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: هذه المرة الأولى التي يقرّر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخّل أحد والمفاوضات في واشنطن كانت مهمّة جدا ونعيم قاسم يقرّر كما يريد ونحن نقرّر أيضا

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