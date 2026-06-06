نواف سلام من مطار رينيه معوض - القليعات: نلتقي في شمال البلاد ولكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة الى الجنوب وكما أن دولتكم لا تتخلّى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه فهي لا تهمل مسؤوليتها في الانماء وتحقيق النهوض الاقتصادي و

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سلام: من عكّار من هذه الأرض الخصبة ومن بين أهلها الطيّبين أوجه تحية اكبار الى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية وأقول لأهلها ان معاناتكم هي معاناتنا جميعاً فكما ان لا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهدداً فهو لن يتعافى إذا بقيت عكار مهملة والبقاع محروما