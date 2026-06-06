الخارجية القطرية: ندين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني ونعده تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة لبنان

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هآرتس عن الجيش الإسرائيليّ: لم نصدر أمرًا بوقف هدم القرى جنوبي لبنان وقواتنا مستمرة في هدم بنى تحتية عسكرية ووقف الهدم شُمل في التفاهمات بين الجانبين الإسرائيليّ واللبنانيّ