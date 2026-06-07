الجيش الأميركي: أسقطنا أمس مسيّرتين إيرانيتين كانتا تهددان الملاحة بمضيق هرمز

الجامعة اللبنانية: تأجيل الامتحانات في كافة فروع كليات الجامعة ومعاهدها في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث أسبوعًا إضافيًا حتى مساء الأحد 14 حزيران 2026

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